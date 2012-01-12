Украли 200 тыс. грн, выделенные на мероприятия для детей

Прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело по факту растраты 200 тыс. грн. бюджетных средств, выделенных на проведение спортивных мероприятий для детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, проверками установлено, что одна из детско-юношеских спортивных школ области получала под отчет бюджетные средства для участия команд спортсменов в соревнованиях и тренировочно-оздоровительных мероприятиях. Как выяснилось, об использовании денег по назначению в бухгалтерию были предоставлены фальсифицированные документы. При этом отдельные спортивные соревнования и тренировочные сборы фактически не проводились, расходы на эти мероприятия не осуществлялись, хотя по отчетным документам использовано было почти 200 тыс. грн.

По результатам проверки прокуратура области возбудила уголовное дело по ст. 191 ч. 3 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 366 ч. 1 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.

Начальнику управления образования и науки облгосадминистрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого два служебных лица уволены с работы, в бюджет добровольно возмещено 40 тыс. грн.