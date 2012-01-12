Житель Макееевки торговал девушками

Центрально-Городской суд Макеевки признал 41-летнего местного жителя виновным в совершении «торговли людьми в отношении несовершеннолетнего, по предварительному сговору группой лиц» и приговорил его к 9 годам лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Макеевского городского отдела милиции со ссылкой на помощника прокурора Центрально-Городского района г.Макеевки Динару ДЯДЫК.

По ее словам, в 2002 году виновный находился в Москве, где познакомился с мужчиной и женщиной, которые занимались незаконным бизнесом, связанным с сексуальной эксплуатацией женщин. Они предложили жителю Макеевки за денежное вознаграждение поставлять молодых девушек из Украины в Москву, на что тот и согласился.

Жертвами становились молодые женщины, преимущественно незамужние, имевшие финансовые проблемы, а также несовершеннолетние девушки-сироты или девушки из неполных и неблагополучных семей. Поверив обещаниям о больших заработках и решению всех финансовых проблем, украинки соглашались «поработать» в России. Тогда злоумышленник переправлял девушек в Москву, за что получал от 300 до 500 у.е.

Житель Макеевки был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми в отношении несовершеннолетнего, по предварительному сговору группой лиц) и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

