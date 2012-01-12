Одещина: в катакомбах без вести пропал 22-летний студент

В катакомбах в районе села Холодная Балка Беляевского района Одесской области пропал без вести 22-летний студент.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области.

«22-летний студент Одесской политехники Константин УСПЕХОВ спустился с друзьями под землю – в заброшенные каменоломни по добыче камня-ракушечника - 7 января», - уточнили в МЧС.

Но в пещеры он зашел отдельно от основной группы. И по неизвестным причинам до сих пор не вернулся наружу. Хотя взял «запас продуктов питания всего на сутки», отметили в пресс-службе ведомства.

Для проведения поисково-спасательных работ в катакомбы отправились члены Одесского добровольного общества спасателей, которые обнаружили «утром 11 января на расстоянии 1 км от основного входа в пещеры верхнюю одежду студента, спальный мешок, нераспакованный рюкзак, 2 мобильных телефона и 2 налобных фонаря».

Сейчас в поисках пропавшего задействованы 40 человек Одесского добровольного общества спасателей, а также личный состав Аварийно-спасательного отряда специального назначения МЧС и автомобиль ЗИЛ-131, который спасатели используют, как пункт обогрева.

Напомним, катакомбные туннели под Одессой и ее окраинами многоярусны, галереи залегают на различной глубине от земной поверхности. Протяженность катакомб под Одессой - 1,4 тыс. км.



