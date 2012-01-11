Винниччина: за месяц изъято 16 тыс. пиротехнических изделий

В Винницкой области на протяжении почти месяца (с 12 декабря 2011 года) работники милиции в ходе оперативно-профилактических мероприятий изъяли из незаконного оборота 15693 штуки пиротехнических изделий, из которой почти половину составили петарды.

Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Работники блока общественной безопасности проверяли рынки, магазины, коммерческие структуры, а также устанавливали лиц, которые незаконно изготовляют такую продукцию и осуществляют хулиганские проявления.

Установлено 33 случая продажи пиротехники без соответствующих документов и 10 мест незаконной торговли ими. К 43 лицам, которые непосредственно занимались продажей такой продукции, были применены меры административного воздействия и, соответственно, наложено наказание в виде штрафа.

Кроме этого, за нарушение правил применения пиротехнических изделий, к административной ответственности было привлечено 25 человек.

За указанный период на территории Винницкой области было зафиксировано 3 чрезвычайных происшествия с применением пиротехнических изделий, в результате чего трое граждан получили травмы. Двое из них несовершеннолетние.

В частности, 21 декабря в Тульчинском районе 52-летний мужчина решил разобрать петарду, и узнать о ее составляющих. В результате таких действий произошел взрыв, и мужчина остался без пальца левой кисти. Он был госпитализирован в районную больницу.

Второй случай произошел 29 декабря в селе Мазуровка Черновицкого района. В руках 12-летнего мальчика взорвалось неизвестное пиротехническое средство, и вследствие этого несовершеннолетний получил термические ожоги рук и ампутацию фаланги пальца.

Еще одним пострадавшим от петарды стал 16-летний винничанин, который получил травму руки 1 января.