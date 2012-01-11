Луганщина: 2012 объявлен годом спорта и здорового образа жизни

В Луганской области 2012 год объявлен годом спорта и здорового образа жизни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир ПРИСТЮК.

Документом утвержден план спортивных мероприятий с целью популяризации физкультуры и спорта в области.

Среди них - соревнования среди детей и молодежи, посвященные Евро-2012, спортивные игры школьников, комплексные отраслевые и межотраслевые соревнования и другие спортивно-массовые мероприятия по месту работы и жительства граждан и в местах массового отдыха населения.

С привлечением выдающихся спортсменов и тренеров 23 июня запланировано провести Всеукраинский олимпийский день бега, а в августе - Всеукраинское спортивно-массовое мероприятие среди детей и подростков «Олимпийский аистенок».

В августе в честь открытия ХХХ Олимпиады будет организована церемония поднятия Государственного флага Украины.

В сентябре известные спортсмены примут участие во Всеукраинском олимпийском уроке и Олимпийской неделе. Предполагается организовать торжества по случаю празднования в Украине Дня физической культуры и спорта и празднованию Года спорта и здорового образа жизни.

В декабре запланировано проведение торжественной церемонии «Герои спортивного года» по итогам спортивного сезона.