Луганщина: 2012 объявлен годом спорта и здорового образа жизни
В Луганской области 2012 год объявлен годом спорта и здорового образа жизни.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир ПРИСТЮК.
Документом утвержден план спортивных мероприятий с целью популяризации физкультуры и спорта в области.
Среди них - соревнования среди детей и молодежи, посвященные Евро-2012, спортивные игры школьников, комплексные отраслевые и межотраслевые соревнования и другие спортивно-массовые мероприятия по месту работы и жительства граждан и в местах массового отдыха населения.
С привлечением выдающихся спортсменов и тренеров 23 июня запланировано провести Всеукраинский олимпийский день бега, а в августе - Всеукраинское спортивно-массовое мероприятие среди детей и подростков «Олимпийский аистенок».
В августе в честь открытия ХХХ Олимпиады будет организована церемония поднятия Государственного флага Украины.
В сентябре известные спортсмены примут участие во Всеукраинском олимпийском уроке и Олимпийской неделе. Предполагается организовать торжества по случаю празднования в Украине Дня физической культуры и спорта и празднованию Года спорта и здорового образа жизни.
В декабре запланировано проведение торжественной церемонии «Герои спортивного года» по итогам спортивного сезона.