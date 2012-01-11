Хмельницкий горсовет принял программу поддержки семьи

Депутаты Хмельницкого городского совета приняли программу поддержки семьи на 2012-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседание сессии сегодня.

Цель программы – создание правовых, социальных и экономических условий для надлежащего функционирования и развития семьи, утверждения духовно и физически здоровой, материально и социально благополучной семьи.

Основными задачами этого документа являются создание системы целенаправленной поддержки будущих родителей в стремлении к супружеской жизни, повышение уровня психолого-педагогической культуры граждан города, стимулирование активности местных общественных организаций, деятельность которых направлена на поддержку семьи.

Общая стоимость программы составляет 3 млн. грн., в том числе из городского бюджета предусмотрено выделить 1,6 млн. грн., из областного – 662 тыс. грн., из госбюджета – 670 тыс. грн.