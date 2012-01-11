На Львовщине за 10 дней нового года корью заболели 219 человек

С 1 января в Львовской области корью заболели 219 человек, из них 86 детей.

По состоянию на 10 января, на стационарном лечении находятся 224 человека, из них 101 ребенок, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, чтобы предотвратить вспышку инфекции, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о продлении зимних каникул для школьников на 21 день в тех районах, где уже зарегистрирован высокий уровень заболеваемости корью. Каникулы продлены в Бродовском, Дрогобычском, Буском, Турковском, Старо-Самборском, Самборском районах области и в Дрогобыче.

С ноября 2011 года в области была зафиксирована активизация эпидпроцесса заболеваемости корью, а случаи заболевания регистрировались с мая прошлого года.

В Украине на протяжении последнего десятилетия зарегистрировано две вспышки кори - в 2001-2002 и 2005-2006 годах. За период последней вспышки в Львовской области переболело более 6 тысяч человек, один человек умер.