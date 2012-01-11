Львовщина: заведующий поликлиники задержан за взятки
11:47, 11 января 2012Новости регионов
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Задокументировано более 10 фактов
Во Львовской области правоохранители задержали во время получения взятки заведующего поликлиникой Городокской центральной районной больницы.
Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области, злоумышленник требовал от местного предпринимателя взятку за ускорение и успешное прохождение медицинского осмотра его наемных работников. Всего задокументировано более десяти фактов получения им взяток.
Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч.3 Уголовного кодекса Украины.
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