Львовщина: заведующий поликлиники задержан за взятки

Во Львовской области правоохранители задержали во время получения взятки заведующего поликлиникой Городокской центральной районной больницы.

Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области, злоумышленник требовал от местного предпринимателя взятку за ускорение и успешное прохождение медицинского осмотра его наемных работников. Всего задокументировано более десяти фактов получения им взяток.

Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч.3 Уголовного кодекса Украины.