От отравления угарным газом погибли двое 18-летних
11:08, 11 января 2012Новости регионов
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Трагедия в Тернопольской области
В Тернопольской области в результате отравления угарным газом погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, трагедия произошла вчера в селе Надорожнев Бережанского района. Тела двух человек в возрасте 18 лет выявили в жилом доме.
По данным медиков, предварительная причина смерти – отравление угарным газом.
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