От отравления угарным газом погибли двое 18-летних

В Тернопольской области в результате отравления угарным газом погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, трагедия произошла вчера в селе Надорожнев Бережанского района. Тела двух человек в возрасте 18 лет выявили в жилом доме.

По данным медиков, предварительная причина смерти – отравление угарным газом.