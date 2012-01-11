От отравления угарным газом погибли двое 18-летних

11:08, 11 января 2012
Новости регионов
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Трагедия в Тернопольской области

В Тернопольской области в результате отравления угарным газом погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, трагедия произошла вчера в селе Надорожнев Бережанского района. Тела двух человек в возрасте 18 лет выявили в жилом доме.

По данным медиков, предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

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