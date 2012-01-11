На Львовщине и Закарпатье уже травмировались 53 лыжника

Во Львовской и Закарпатской областях с начала года во время катания на лыжах травмировались 53 туриста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Так, во Львовской области в период с 1 по 10 января на г. Тростян и г. Высокий Верх Сколевского района во время катания на лыжах получил травму 41 турист.

В Закарпатье на г. Красия Великоберезнянского района и г. Гемба Межгорского района во время катания на лыжах в этот же период получили травмы 12 туристов.

Спасатели областных управлений МЧС оказали всем пострадавшим медицинскую помощь и транспортировали в больницу.

Кроме того, во время отдыха на горнолыжных курортах в период с 1 по 10 января заблудились 9 туристов.

Также специалисты МЧС привлекались к спасательным работам при остановке лебедки канатно-кресельной дороги 3 января вблизи с. Вышка Великоберезнянского района Закарпатской области. Спасатели с помощью специального снаряжения эвакуировали 19 взрослых и 1 ребенка.