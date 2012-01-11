В Киеве перепишут население

Распоряжением Киевской городской государственной администрации создана городская комиссия по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения и утвержден ее должностной состав.

С документом от 30 декабря 2011 г. можно ознакомиться на официальном веб-портале киевских властей.

Согласно распоряжению, председателем комиссии назначен заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

Этим же документом утверждено Положение о городской комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.

В свою очередь, районным госадминистрациям поручено создать районные комиссии по содействию проведения переписи, уточнить границы районов, упорядочить названия улиц и проверить правильность и полноту учета населения.

В распоряжении также отмечается, что Киевсовет должен утвердить уточненное описание границ районов и города в целом, а соответствующие материалы должно предоставить Главное управление земельных ресурсов и Главное управление градостроения и архитектуры.