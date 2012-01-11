Львовщина: рейсовый автобус врезался в дерево - 25 раненых
Среди пострадавших трое детей
Во Львовской области в результате столкновения пассажирского автобуса с деревом травмированы 25 пассажиров.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 января, около 10.00 на автодороге вблизи города Каменка-Бугская.
Водитель автобуса «БАЗ», который следовал по маршруту «Львов-Добротвир», 59-летний житель города Каменка-Бугская не справился с управлением транспортного средства, съехал с проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево.
В результате ДТП 25 пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.
Продолжается следствие, которое должно установить обстоятельства этой аварии.
По информации источника в правоохранительных органах, среди пострадавших пассажиров автобуса - трое детей.