В Луганской области ликвидировали нарколабораторию

В Луганской области сотрудники стахановской милиции выявили и ликвидировали нарколабораторию, которую устроил в подвале многоэтажного дома 36-летний безработный житель.

Об этом УНИАН сообщили в Стахановском горотделе ГУМВД Украины в Луганской области.

Мужчина уже был ранее четырежды судим за кражи, грабеж и незаконный сбыт металлопродукции. За совершенные преступления он провел в местах лишения свободы 10 лет.

Задержанный вместе с сообщниками оборудовал нарколабораторию и занялся изготовлением «тяжелых» наркотиков.

Здесь же в нарколаборатории наркозависимые употребляли изготовленное для них средство, некоторые - курили марихуану. Все преступные действия наркобизнесмена были досконально задокументированы правоохранителями.

Ему уже предъявлено обвинение по ст. 317 Уголовного кодекса Украины "Организация или содержание мест для незаконного употребления, изготовления или производства наркотических средств" и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Дело передано в суд.