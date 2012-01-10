Власти Киева утвердили план реформирования здравоохранения

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ согласовал план-график проведения в столице эксперимента по реформированию системы здравоохранения на 2011-2014 годы.

Как сообщает пресс-служба КГГА, ожидается, что благодаря реализации запланированных мер здравоохранение столицы будет приведено к европейским нормам и стандартам.

Также разработан проект Программы основных направлений развития медицины «Здравоохранение» Киева до 2025 года, в которую включена Программа укрепления и развития материально-технической базы лечебно-профилактических заведений коммунальной собственности на 2011-2025 годы. Указанная Программа является составной частью Стратегии развития города Киева до 2025 года.

В частности, с целью создания четкой системы обеспечения специализированной акушерско-гинекологической помощью детей и подростков города Киева, сохранения их репродуктивного здоровья, подготовки к материнству, введения полового воспитания и повышения уровня половой культуры у подростков на базе Киевского городского роддома №6 создан Центр предоставления акушерской и гинекологической помощи детям и подросткам.

С целью улучшения ситуации в системе предоставления медицинской помощи детям и матерям предусмотрено создание сети высокотехнологичных перинатальных центров в рамках общенационального проекта «Новая жизнь» – новое качество охраны материнства и детства».

Вместе с тем, в Киеве планируется создание трех перинатальных центров на базе городских роддомов, что позволит построить схему замкнутого цикла наблюдения за женщинами, начиная с проведения первичного осмотра беременной на I уровне, предоставление медицинской помощи и, при необходимости, в стационарах ІІ и ІІІ уровня.

Как отмечают в КГГА, сегодня в столице функционирует единственный Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины по адресу просп. Героев Сталинграда, 16 в Оболонском районе. В нынешнем году по распоряжению А.ПОПОВА будет выполнена его капитальная реконструкция.

Кроме того, как отмечают в управлении, с целью обеспечения норматива прибытия бригады «скорой помощи» к месту вызова за 10 минут продолжается работа над созданием пунктов постоянного и временного базирования бригад «скорой». Сейчас в Киеве определено 16 подстанций и 25 пунктов постоянного базирования бригад СМД на территории медицинских заведений.