Новых случаев бешенства в Киеве не зафиксировано.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарной медицины в г. Киеве Игорь БАСЮК, комментируя ситуацию с распространением бешенства в городе.

“Новых случаев бешенства не зафиксировано. Как было три, так и остается”, - сказал И.БАСЮК.

Он сообщил, что на территории Подольского, Оболонского и Днепровского районов Киева введены карантинные ограничения из-за зафиксированных случаев заболевания животных бешенством.

Кроме того, И.БАСЮК обратил внимание на то, что в столице запрещена продажа животных на Куреневском рынке. Этот запрет пока введен на два месяца, начиная с 21 декабря 2011 г., то есть тогда же, когда был введен карантин.

“Карантин в трех районах будет отменен в том случае, если не будет новых случаев бешенства, через два месяца – считайте с 15 февраля в Подольском, в Оболонском и Днепровском – с 21 числа”, - объяснил И.БАСЮК.

По его словам, сегодня во всех районах города очень активно проводятся прививки как домашних животных, так и бездомных. В частности, со времени введения карантина в Подольском районе привито 388 кошек, 906 собак, 15 коней (частный человек содержит, который занимается прокатом коней) и 6 коз. В Оболонском районе с момента введения карантина – с 21 декабря – привито 133 кошки, 385 собак, и в Днепровском (с 21 декабря) - 710 собак, 42 кошки, 28 коней и 3 козы.

Как сообщал УНИАН, за декабря 2011 г. в столице было зарегистрировано три случая нападения больных бешенством животных на людей, в связи с чем Киевская городская государственная администрация ввела усиленный контроль за эпизоотической ситуацией в столице. В частности, проводится массовая бесплатная вакцинация бездомных животных, которые являются основными переносчиками бешенства в городе.

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины официально подтвердила три факта установления диагноза бешенства у животных на территории Киева. Результаты лабораторных экспертиз обнародованы в официальных сообщениях на сайте ветслужбы.