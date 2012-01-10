Пьяный водитель убил 17-летнюю студентку

В Житомирской области пьяный 23-летний водитель смертельно травмировал 17-летнюю студентку, еще одна девушка находится с травмами в больнице.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Отделе общественных связей Управления МВД Украины в Житомирской области.

7 января на дороге Любар-Хмельник водитель автомобиля «Ауди», проезжая через село, не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на двух 17-летних девушек. Одна из потерпевших, студентка, от полученных травм погибла.

Как сообщил УНИАН начальник УМВД в Житомирской области Юрий ИВАКИН, в соответствии с заключением медицинской экспертизы водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Водитель задержан в порядке статьи 115 (задержание следователем подозреваемого в совершении преступления) Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследование продожается.