В центре Донецка перевернулся автомобиль: погиб человек

Сегодня в центре Донецка в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще четверо травмированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГАИ в Донецкой области.

Согласно сообщению, ДТП произошло около 6 часов утра в Ворошиловском районе Донецка на ул. Артема, напротив гостиницы «Украина». По предварительной версии, 20-летний водитель автомобиля «Шевролет Лачетти» не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на металлическую основу рекламного щита и два дерева. В результате удара автомобиль перевернулся.

Водитель погиб на месте, а еще четыре пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Для извлечения водителя и пассажиров из салона автомобиля сотрудникам МЧС, прибывшим на место аварии, пришлось применять специальные технические средства. По факту ДТП проводится расследование.