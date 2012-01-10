Сегодня жители Ленинского района Луганска остались без воды из-за аварии на водоводе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Лугансквода».

Сообщение об аварии на водоводе диаметром 600 мм в районе насосной станции поступило в информационно-справочную службу предприятия в 9.30.

На место аварии немедленно выехали оперативные бригады водоканала. В данный момент на месте работ задействована вся необходимая спецтехника и оборудование, работают 2 бригады водоканала. Как выяснили сотрудники водоканала, причиной аварии стал износ водовода. Ремонт осложняется погодными условиями – мелким дождём и ветром.

В связи с аварией отсутствует водоснабжение в кварталах Шевченко, Димитрова, Щорса, Героев Брестской Крепости и на улицах Челюскинцев, Днепровская, Аккумуляторная.

Специалисты предприятия планируют завершить ремонтные работы сегодня к 17.00, после чего водоснабжение вышеуказанных кварталов и улиц будет восстановлено в полном объеме.