На Запорожье - бешенство

В Запорожской области резко увеличилось число фактов заболевания бешенством.

Информацию, подтверждающую данный факт, а также факт дефицита в региона вакцины против бешенства, разместила Запорожская областная санэпидестанция на официальном сайте ведомства.

«На протяжении октября-декабря 2011 года в Запорожской области резко ухудшилась эпизоотическая ситуация с заболеваемостью бешенством: за данный период бешенством заболели 25 животных, тогда как за предыдущие 9 месяцев число заболевших составило 43», - говорится в сообщении облСЭС.

При этом, по данным санэпидемстанции, выросло также число людей, пострадавших от укусов бешеных животных - «назначение на прививки получили более 1 200 человек».

Согласно информации облСЭС, ситуация с бешенством осложняется недостаточностью вакцин против данного заболевания.

«В связи с тем, что Министерство охраны здоровья Украины заявку областной санэпидемстанции на данную вакцину выполнило только на 53,5%, с сентября медучреждения региона вынуждены были закупать ее на собственные средства. Этим обусловлены определенные трудности в оказании медицинской помощи лицам, пострадавшим от укусов животных», - признают в Запорожской облСЭС.