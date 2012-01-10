Луганщина: еще один мужчина покончил жизнь самоубийством

В городе Рубежное Луганской области мужчина покончил жизнь самоубийством 7 января, на Рождество.

Эту информацию УНИАН подтвердила пресс-секретарь УМВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

По ее информации, мужчина выбросился с седьмого этажа жилого дома.

Как пишет северодонецкий информационный сайт «Час Пик», погибшему было 59 лет.

«Он подполковник, бывший сотрудник СБУ. После падения он прожил еще 4 часа в больнице. Его последние слова дочке, по словам соседей, были: «Похоронишь меня в форме», - сообщает «Час Пик».

Как сообщал УНИАН, ночью 6 января в Северодонецке Луганской области 22-летний парень выбросился из окна многоэтажки из-за несчастной любви