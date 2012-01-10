В Киеве из-за бешенства запретили продавать собак и кошек

Из-за вспышки бешенства в Киеве временно запретили продавать кошек и собак. Прилавки главного зоорынка столицы на Куреневке уже в это воскресенье были полупустые.

"Запрет на продажу четвероногих продлится до конца карантина, объявленного в середине декабря. Хотя в Киеве уже все спокойно и случаев заболевания бешенством в этом году (2012 - прим. ред.) не фиксировали, такие ограничения ввели, пока ситуация полностью не стабилизируется", - рассказал "Комсомольской правде в Украине" начальник пресс-службы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Анатолий Осадчий.

По правилам, карантин должен длиться не менее 60 дней. То есть продажа собак и кошек будет запрещена как минимум до 18 февраля. Следить за выполнением запрета будет ветеринарная милиция, патрули которой должны проверять торговые ряды на зоорынке.

Впрочем, покупать животных через Интернет или по объявлениям все равно можно. Только ветеринары советуют удостовериться, что в паспорте питомца есть отметка о прививке против бешенства.

Напомним, вспышка бешенства была зафиксирована в Киеве в декабре. Впервые за последние 20 лет заразились люди - по меньшей мере трое попали в больницу после укусов животных.