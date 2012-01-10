22-летний парень выбросился из окна из-за несчастной любви
11:36, 10 января 2012Новости регионов
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В Северодонецке - "эпидемия"
В Северодонецке Луганской области 22-летний парень выбросился из окна многоэтажки из-за несчастной любви.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь УМВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, молодой человек покончил жизнь самоубийством ночью 6 января.
«Он выбросился из 9 этажа из-за несчастной любви. Расстался с девушкой», - сказала Т.ПОГУКАЙ.
Как сообщал УНИАН, в Северодонецке в ноябре прошлого года зафиксировано пять случаев, когда люди выбрасывались из окон многоэтажных домов.
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