Киевщина: преступники незаконно сбывали сильнодействующие лекарства

В Киевской области обезврежена преступная группа, которая незаконно хранила и сбывала сильнодействующие лекарства.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, принятыми совместными мерами прокуратуры и УБОП разоблачена и обезврежена организованная группа, которая действовала в период с февраля 2010 по август 2011 года на территории столицы и области.

Установлено, что участники группы незаконно хранили с целью сбыта 28 тысяч 233 таблетки и 81 ампулу сильнодействующих лекарственных средств и успели незаконно сбыть 160 таблеток сильнодействующих средств.

26 декабря 2011 года следственным управлением ГУ МВД Украины в Киевской области возбуждено уголовное дело о совершении в составе организованной группы преступлений, предусмотренных ч.4 ст.321 Уголовного кодекса Украины, то есть по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта и сбыта сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах.

Досудебное следствие продолжается.