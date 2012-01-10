Черкащина: "скорые" оснастили GPS и мобильной связью

В 2011 году в Черкасской области все автомобили скорой медицинской помощи оснастили терминалами GPS-навигации и мобильной связью с возможностью связи бригад с территориальным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и отделениями скорой медицинской помощи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления здравоохранения и медицины катастроф Черкасской облгосадминистрации, на протяжении прошлого года в Черкасской области проводилась активная работа по развитию экстренной медицинской помощи. В наиболее отдаленных от районных центров селах в прошлом году было дополнительно открыто 7 отделений скорой медицинской помощи. Все пункты обеспечены новыми санитарными автомобилями. Кроме того, в Черкассах открыты 2 пункта временного базирования скорой медицинской помощи. В Черкасской области для лечебно-профилактических учреждений было распределено 11 автомобилей на общую сумму 1 млн. 364 тыс. грн.

С целью совершенствования экстренной медицинской помощи в 2012 году в области будет создан координационный центр работы скорой медицинской помощи на базе центра экстренной медицинской помощи. Также планируется обеспечить бригады скорой медицинской помощи кардиологическими комплексами.