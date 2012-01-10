Виннитчина: задержаны подозреваемых в убийстве школьницы

В Винницкой области милиция задержала двух подозреваемых в убийстве 14-летней школьницы.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

В соответствии с сообщением, задержанные - двое мужчин 20-ти и в 21-го года. Оба – неработающие жители города Жмеринка.

В УМВД также сообщили, что сегодня на месте преступления будет проведен следственный эксперимент по воспроизведению преступления.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 января в г.Жмеринка Винницкой области в парке имени Горького была выявлена мертвой 14-летняя девочка, ученица 8-го класса местной школы. Согласно предварительном у заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).