На Житомирщине не хватает доноров крови.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач областного центра крови Анатолий ЧУГРИЕВ.

По его словам, в прошлом году свыше 14 тыс. жителей стали донорами крови. Ежегодно показатели растут, однако остаются далекими от «идеала».

При этом А.ЧУГРИЕВ уточнил, что согласно с рекомендациями Совета Европы, для того, чтобы полностью обеспечить государство донорской кровью и ее компонентами, необходимо 40-50 доноров на 1 тыс. населения. По Житомирской области этот показатель составляет 13,6. То есть, доноров в регионе почти втрое меньше, чем необходимо.

«Для популяризации донорства в центре крови штатным расписанием предусмотрен только один человек, - объяснил А. ЧУГРИЕВ. - Этого маловато, но мы не теряем надежду».

Главный врач областного центра крови отметил, что к донорству в области активно привлекается молодежь. «Результат особенно чувствуется после проведения лекций в учебных заведениях или проведення дней открытых дверей. Студенты и ученики, осознав важность вопроса, отваживаются на такой благотворительный поступок, ведь 20 грн. компенсации, которую донор получает за одну сдачу крови, никак не назовешь вознаграждением», - отметил А.ЧУГРИЕВ.