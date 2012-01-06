Луганщина: области возле своего дома насмерть замерз мужчина

17:30, 06 января 2012
Новости регионов
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Сообщают в МЧС

В селе Цилуйково Белокуракинского района Луганской области возле собственного дома насмерть замерз мужчина.

Как сообщили УНИАН в Управлении по чрезвычайным ситуациям Луганской областной государственной администрации, тело мужчины обнаружено вчера, 5 января.

Медики установили предварительную причину смерти - переохлаждение.

Как сообщал УНИАН, 2 января поселке Лозное Белокуракинского района Луганской области возле собственного дома насмерть замерзла пенсионерка.

 

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