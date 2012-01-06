Луганщина: области возле своего дома насмерть замерз мужчина

Сообщают в МЧС

В селе Цилуйково Белокуракинского района Луганской области возле собственного дома насмерть замерз мужчина. Как сообщили УНИАН в Управлении по чрезвычайным ситуациям Луганской областной государственной администрации, тело мужчины обнаружено вчера, 5 января. Медики установили предварительную причину смерти - переохлаждение. Как сообщал УНИАН, 2 января поселке Лозное Белокуракинского района Луганской области возле собственного дома насмерть замерзла пенсионерка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter