Луганщина: области возле своего дома насмерть замерз мужчина
17:30, 06 января 2012Новости регионов
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Сообщают в МЧС
В селе Цилуйково Белокуракинского района Луганской области возле собственного дома насмерть замерз мужчина.
Как сообщили УНИАН в Управлении по чрезвычайным ситуациям Луганской областной государственной администрации, тело мужчины обнаружено вчера, 5 января.
Медики установили предварительную причину смерти - переохлаждение.
Как сообщал УНИАН, 2 января поселке Лозное Белокуракинского района Луганской области возле собственного дома насмерть замерзла пенсионерка.
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