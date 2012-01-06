7-летний мальчик с пневмонией тренировался в бассейне: сейчас в реанимации

В Симферополе 7-летний мальчик доставлен в крайне тяжелом состоянии в больницу после тренировки в крытом бассейне крымского медицинского университета имени Георгиевского, врачи борются за жизнь ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.

Инцидент произошел сегодня в первой половине дня. «Мальчик занимался плаванием и вдруг начал идти ко дну. Студенты 5-го курса вытянули ребенка из воды и оказали первую медицинскую помощь», - говорится в пресс-релизе.

Прибывшие на место происшествия врачи «скорой помощи» провели реанимационные мероприятия, после чего доставили пострадавшего в республиканскую детскую клиническую больницу.

У ребенка - отек мозга и пневмония. Малыш подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Обстоятельства инцидента выясняются.

