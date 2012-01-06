Предотвратили ввоз в Украину лекарств по завышенной стоимости

Киевские таможенники предотвратили ввоз на территорию Украины лекарств по завышенной стоимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской региональной таможни, более 243 тыс. упаковок лекарственных средств поступили из немецкого Баден-Бадена в адрес киевского предприятия и были заявлены к таможенному оформлению в Киевской региональной таможне общей стоимостью более 10 млн. грн.

Во время таможенного оформления этой партии лекарств столичные таможенники обратили внимание, что отечественное предприятие, которое постоянно сотрудничало непосредственно с заводом-производителем лекарственных средств, в последнее время осуществляет свои операции через американского посредника.

С привлечением имеющихся оперативных ресурсов, таможенники выявили аутентичные документы на груз. Таким образом было выяснено, что реальная стоимость лекарственных средств составляет около 6 млн. грн., а не свыше 10 млн. грн., как было заявлено украинской таможне.

«Поскольку украинское законодательство освобождает от налогообложения операции по ввозу в Украину лекарственных средств, которые занесены в Государственный реестр, то дельцы умышленно завысили стоимость лекарств, которые в любом случае не облагаются налогами, а высвобожденными после этой аферы средствами планировали воспользоваться удобным для себя способом», - подчеркнули в таможне.

В настоящее время составлен протокол о нарушении таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена в ст.352 Таможенного кодекса Украины. Лекарства изъяты.



