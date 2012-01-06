Тернопольщина: в интернате ребенка избивали горячим утюгом

Председатель Тернопольского облсовета Алексей КАЙДА призывает правоохранителей расследовать случай с избиением ребенка горячим утюгом в Мельница-Подольском коммунальном детском доме-интернате.

Как передает корреспондент УНИАН, во время вчерашнего заседания областного совета он выразил возмущение по тому поводу, что правоохранители до сих пор не отреагировали на этот инцидент, хотя на предыдущей сессии 22 декабря в присутствии представителей милиции и прокуратуры на мониторах были продемонстрированы результаты травмирования ребенка, у которого на лице остался след от утюга.

«Правоохранители факты не находят. Если то, что мы показывали на экранах прошлой сессии, не является фактом, то что тогда? Ребенка должны убить, тогда найдутся факты? Может, отправьте тогда своих детей в этот интернат», – возмутился А.КАЙДА, махая распечатанным листком с изображением лица травмированного утюгом ребенка.

Он также выразил пожелание на следующем пленарном заседании заслушать отчет начальника областного управления образования о мерах, принятых к директору интерната.

«Если не будут приняты необходимые меры, я буду ставить вопрос о целесообразности пребывания начальника Управления образования на занимаемой должности. И думаю, депутатский корпус меня поддержит, когда я по всему залу расклею фотографии тех детей. Фотографию ребенка, у которой теперь на лице след от утюга», – сказал А.КАЙДА.

После этого депутаты областного совета поддержали депутатский запрос своего коллеги Ярослава ГАЛЯСА к прокурору Тернопольской области Ивану МЕЛЬНИЧУКУ с просьбой провести проверку в Мельница-Подольском областном коммунальном детском доме-интернате по поводу травмирования ребенка.