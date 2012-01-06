Пьяный мужчина, демонстрируя винтовку, застрелил своего друга

В городе Синельниково Днепропетровской области пьяный мужчина, демонстрируя пневматическую винтовку, застрелил своего приятеля.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

В частности, установлено, что 29-летний погибший вместе с 32-летним хозяином жилища распивали спиртные напитки. Увидев в комнате пневматическую винтовку, гость попросил хозяина продемонстрировать, как она стреляет. Пьяный мужчина взял винтовку и зарядил ее свинцовой пулей диаметром 4.5 мм

Пытаясь выйти на балкон, мужчина стал поворачиваться в сторону приятеля, при этом перекладывая винтовку из левой руки в правую. Случайно он нажал на спусковой крючок. Пуля попала в гостя, нанеся ему смертельное ранение.

Орудие преступления изъято. Убийца задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности).