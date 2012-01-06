В Соломенском р-не Киева открыли амбулаторию семейной медицины

Сегодня в Соломенском районе Киева, по адресу ул. Шепелева, 14, открылась амбулатория врачей общей практики/семейной медицины.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, это уже 10-я амбулатория в районе.

Амбулатория общей врачебной практики будет оказывать первичную медико-санитарную помощь почти 4,5 тысячам населения. Жители будут получать не только медицинскую помощь, но и иметь возможность пройти гинекологическое обследование, которое будет обеспечиваться специалистами роддома №5.

Помещение амбулатории расположено на первом этаже здания с отдельным входом. Общая площадь амбулатории составляет 78 кв. м.

В составе амбулатории есть регистратура, кабинет врача общей практики/семейной медицины, смотровой и манипуляционный кабинеты, санузел.

Плановая мощность амбулатории – 38 посещений за смену. В заведении будут работать 3 врача общей практики/семейной медицины, 3 медицинские сестры, лаборанта, 2 младшие медицинские сестры и регистратор.