Ивано-Франковщина: утверждена программа донорства крови

Ивано-Франковский областной совет утвердил региональную целевую программу развития донорства крови, ее компонентов и изготовления препаратов из них на 2012-2014 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты облсовета приняли на сессии 5 января.

На предусмотренные программой меры запланировано 5,1 млн. грн.

Согласно решению, выполнение основных положений указанной программы позволит реформировать службу крови области и создать 5 межрегиональных отделов трансфузиологии центральных районных больниц-филиалов областной станции переливания крови с целью экономии бюджетных средств, обеспечить оптимальные объемы заготовки крови и производства компонентов из нее в соответствии с нормами, предусмотренными Всемирной организацией здравоохранения, обеспечить потребность больных в компонентах и препаратах крови в полном объеме.

Для достижения указанного необходимо внедрить современные технологии в заготовку и переработку донорской крови за счет обновления оборудования, провести материально-техническое переоснащение областной станции переливания крови и отделов и больниц, которые заготовляют кровь, обеспечить соблюдение социальных гарантий и льгот донорам, внедрить компьютеризацию заведений службы крови для создания регионального реестра доноров и лиц, отстраненных от донорства, обеспечить широкое внедрение метода автоматического плазмафереза в области.