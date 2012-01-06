15-летний школьник перерезал горло своему младшему брату

В Теофипольском районе Хмельницкой области 15-летний школьник убил своего 7-летнего брата, перерезав ему горло.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник отдела связей с общественностью УМВД в Хмельницкой области Юлия ГРИНЬ.

По ее словам, трагедия произошла из-за постоянного неприязненного отношения младшего брата к старшему. 7-летний мальчик отбирал у старшего брата пульт от телевизора и велосипед, отметила она.

“Именно это и стало последней каплей для оскорбленного школьника, который, к тому же, был ребенком с особыми потребностями – с рождения он не разговаривал и не слышал, плохо ходил. Он взял на кухне нож, схватил младшего брата и перерезал горло. Тело сбросил в погреб под полом и прикрыл обоями, которые предварительно сорвал со стен”, - отметила Ю.ГРИНЬ.

В соответствии с частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, несовершеннолетнему угрожает 15 лет лишения свободы.

