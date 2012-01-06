Нашли четырех туристов, которые заблудились в горах

Сегодня в 10.55 спасатели горной поисково-спасательной службы Управления МЧС в Закарпатской области нашли четырех туристов, которые заблудились вчера во время восхождения на гору Петрос недалеко от пгт Лазещина Раховского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, туристы находятся в удовлетворительном состоянии.

«Несмотря на плохие погодные условия, удалось установить кратковременную связь со спасателями и туристами, во время которой выяснилось, что группа туристов состоит из 4 человек», - сообщили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба министерства сообщала, что на горе Петрос вчера днем заблудились двое туристов из Ивано-Франковской области.