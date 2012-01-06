Луганщина: железобетонная плита жилого дома убила женщину

В Луганской области в результате разрушения железобетонной плиты погибла женщина. Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 5 декабря в 16.52 у подъезда пятиэтажного дома в городе Петровское (г. Красный Луч) произошло внезапное разрушение железобетонной плиты, которая поддерживала козырек подъезда. В результате обвала плиты погибла пожилая женщина.

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