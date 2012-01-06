Закарпатье: продолжаются поиски туристов, заблудившихся в непогоду

На горе Петрос в Закарпатье продолжаются поиски двух туристов, заблудившихся в непогоду.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 5 января в 16.00 в оперативно-дежурную службу МЧС поступила информация, что во время восхождения на горе Петрос недалеко от пгт Лазещина Раховского района Закарпатской области заблудились в сложных погодных условиях (сильный ветер до 35 м/сек, снег, температура воздуха до -5 С) два туриста, жители города Яремча Ивано-Франковской области.

В 16.30 были организованы поисково-спасательные работы, к которым привлечено 8 спасателей двух горных поисково-спасательных частей и две единицы техники.

По состоянию на 7.00 6 января туристы не найдены, поиски продолжаются. Поиски осложняются сложными погодными условиями (снег и сильные порывы ветра).