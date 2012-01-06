В Харьковском зоопарке родились трое тигрят
08:47, 06 января 2012Новости регионов
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Две девочки и мальчик
В Харьковском зоопарке родились трое уссурийских тигрят - две девочки и мальчик.
Об этом информирует сайт Харьковского горсовета со ссылкой на директора зоопарка Алексея ГРИГОРЬЕВА.
По его словам, сейчас малыши находятся с матерью, а их отца пока держат в отдельном вольере. Тигрицу Ату с детенышами пытаются не тревожить, чтобы дать ей возможность самой выкормить потомство.
Директор сообщил, что тигрята пробудут в Харькове до двух лет, а затем их отправят в другие зоопарки.
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