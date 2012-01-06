В Харьковском зоопарке родились трое тигрят

В Харьковском зоопарке родились трое уссурийских тигрят - две девочки и мальчик.

Об этом информирует сайт Харьковского горсовета со ссылкой на директора зоопарка Алексея ГРИГОРЬЕВА.

По его словам, сейчас малыши находятся с матерью, а их отца пока держат в отдельном вольере. Тигрицу Ату с детенышами пытаются не тревожить, чтобы дать ей возможность самой выкормить потомство.

Директор сообщил, что тигрята пробудут в Харькове до двух лет, а затем их отправят в другие зоопарки.