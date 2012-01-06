61-й арсенал в Лозовой не опасен для населения

Воинская часть А0829 (61-й арсенал) в городе Лозовая Харьковской области не представляет угрозы для прилегающей территории и населения, которое на ней проживает.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, об этом директор Департамента управления спасательными силами МЧС Украины Григорий МАРЧЕНКО заявил во время посещения арсенала.

«После выполнения мероприятий по очистке арсенал стал безопасным для прилегающей территории и населения, которое на ней проживает. Люди могут вести безопасную хозяйственную деятельность. Никакой угрозы для граждан, ближайших населенных пунктов нет. В то же время, сама территория базы будет представлять опасность вплоть до момента полной ее очистки. Но это уже опасность лишь для тех людей, которые непосредственно находятся в пределах воинской части. Там еще есть взрывоопасные предметы, которые запланировано обезвредить в течение последующих лет», - сказал Г.МАРЧЕНКО.

Он сообщил, что в течение 2011 года пиротехнические подразделения МЧС осуществили полную очистку технической территории арсенала площадью 100 га. В частности, специалисты МЧС уничтожили путем контролируемого подрыва 1,3 тыс. тонн боеприпасов и обезвредили путем идентификации на взрывоопасность и сортировки 5,5 тыс. тонн боеприпасов.

Таким образом, Министерство чрезвычайных ситуаций выполнило в полном объеме все задачи, запланированные на 2011 год в соответствии с Государственной целевой экологической программой ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории воинской части А0829 (г. Лозовая Харьковской области) на 2011-2013 годы.

Данный арсенал находится на расстоянии 1,2 км от г. Лозовая. Его общая площадь – 494 га, из них 247 га – техническая территория, где хранилось около 93 тыс. тонн ракет, артиллерийских, минометных, танковых и стрелковых боеприпасов и пиротехнических средств. Вследствие чрезвычайной ситуации 27 августа 2008 года в очаге пожара и взрывов оказалась вся техническая территория. Были разрушены 122 хранилища и открытые площадки хранения боеприпасов. По оценкам специалистов, из 93 тыс. тонн часть боеприпасов детонировала, а большая часть получила механические повреждения и была разбросана по технической территории. Поскольку эти боеприпасы подверглись термическому и механическому воздействию, на данное время они имеют повышенную степень опасности и большую вероятность самосрабатывания.

Планируется, что последствия чрезвычайной ситуации будут полностью ликвидированы в 2013 году.

Директор Департамента также отметил, что всего на всей территории Украины в 2011 году пиротехники осуществили 7 тыс. 141 выезд, обнаружили, изъяли и уничтожили 88 тыс. 253 взрывоопасных предметов, из них 1 тыс. 410 авиационных бомб. Всего сотрудники МЧС провели полную очистку взрывоопасных предметов на 4 тыс. 700 га территории.

Как сообщал УНИАН, 27 августа 2008 года возник пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Лозовой. Огонь спровоцировал взрывы боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Проводилась эвакуация местного населения из пятикилометровой зоны вокруг этих складов.

К ликвидации пожара привлекалось 1558 человек и 168 единиц техники.