Девочка подарила Президенту ангела

11-летняя Татьяна МЯЛИК, прошедшая на Кубе лечение при содействии Президента Украины, подарила Виктору ЯНУКОВИЧУ фигурку ангела. Об этом УНИАН сообщил отец девочки Николай МЯЛИК.

«Она попала под трактор. И Виктор ЯНУКОВИЧ нам помог, – рассказывает Н.МЯЛИК. – Он нас с собой забрал, когда ездил на Кубу. Мы там два месяца были. И вернулись под Новый год».

Как рассказал отец девочки, два года назад Татьяна, которая проживает в селе Вороньки Ривненской области, вследствие несчастного случая потеряла ногу и получила тяжелые травмы внутренних органов. После почти тридцати операций в Украине она вместе с отцом отбыла для дальнейшего лечения на Кубу, где ей поставили протез и девочка прошла курс реабилитации.

Н.МЯЛИК отметил, что сейчас дочка чувствует себя хорошо. Но в дальнейшем будет нуждаться еще в одной операции на Кубе.