Одесчина: 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством

В Одесской области 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством из-за безответной любви.

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области, трагедия произошла в Измаильском районе.

Девушка находилась на попечении своего дяди, потому что ее мать также покончила жизнь самоубийством полгода тому назад, а отец уже несколько лет находится в розыске за совершение преступления.

В результате проведенной проверки установлено, что несовершеннолетняя совершила самоубийство в результате разрыва близких отношений со своим парнем, о чем свидетельствует содержание оставленной ею предсмертной записки.