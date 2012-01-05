Одесчина: 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством
15:00, 05 января 2012Новости регионов
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...из-за безответной любви
В Одесской области 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством из-за безответной любви.
Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области, трагедия произошла в Измаильском районе.
Девушка находилась на попечении своего дяди, потому что ее мать также покончила жизнь самоубийством полгода тому назад, а отец уже несколько лет находится в розыске за совершение преступления.
В результате проведенной проверки установлено, что несовершеннолетняя совершила самоубийство в результате разрыва близких отношений со своим парнем, о чем свидетельствует содержание оставленной ею предсмертной записки.
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