Житомирщина: в одном из сел объявлен карантин

В Житомирской области больной бешенством кот покусал женщину, в селе объявлен карантин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

Инцидент произошел в селе Улашановка Червоноармейского района Житомирской области. Выяснилось, что на территории сельского подворья больной бешенством кот покусал свою хозяйку. Эту информацию подтвердили эксперты Житомирской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины. Женщину, которую укусило больное животное, обследовали медики Червоноармейской центральной районной больницы и сделали ей прививку. Больной бешенством кот уничтожен.

В настоящее время в селе объявлен карантин и проводится отстрел диких животных - прежде всего лис, которые могут быть переносчиками бешенства.