В Житомирской области повесилась 17-летняя девушка
13:23, 05 января 2012Новости регионов
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В Житомирской области повесилась 17-летняя девушка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Житомирской области, трагедия произошла в селе Павловка Красноармейского района.
30 декабря, когда девушке исполнилось 17 лет, она ушла из дома, а уже 2 января ее нашли повешенной.
Вопрос относительно возможного возбуждения по этому факту уголовного дела будет решаться после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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