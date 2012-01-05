В Житомирской области повесилась 17-летняя девушка

13:23, 05 января 2012
Новости регионов
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В Житомирской области повесилась 17-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Житомирской области, трагедия произошла в селе Павловка Красноармейского района.

30 декабря, когда девушке исполнилось 17 лет, она ушла из дома, а уже 2 января ее нашли повешенной.

Вопрос относительно возможного возбуждения по этому факту уголовного дела будет решаться после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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