Херсонщина: от взрыва в доме пострадали 4 человека

В Херсонской области в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме пострадали 4 человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Херсонской области, в селе Новая Маячка (Цюрупинский район) 4 января в 9.40 в летней кухне частного дома произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва 85-летний хозяин дома и его сыновья 58 лет и 56 лет, а также 54-летняя дочь были госпитализированы.

Взрывом были повреждены несущие стены и перегородки здания, перекрытие и крыша разрушены полностью.

Предварительная причина взрыва – утечка газа в месте соединения газового баллона с плитой.

На месте происшествия работают оперативно-следственные группы райотделов УМЧС и УМВД.