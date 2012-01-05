Херсонщина: от взрыва в доме пострадали 4 человека
13:20, 05 января 2012Новости регионов
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Были госпитализированы
В Херсонской области в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме пострадали 4 человека
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Херсонской области, в селе Новая Маячка (Цюрупинский район) 4 января в 9.40 в летней кухне частного дома произошел взрыв газовоздушной смеси.
В результате взрыва 85-летний хозяин дома и его сыновья 58 лет и 56 лет, а также 54-летняя дочь были госпитализированы.
Взрывом были повреждены несущие стены и перегородки здания, перекрытие и крыша разрушены полностью.
Предварительная причина взрыва – утечка газа в месте соединения газового баллона с плитой.
На месте происшествия работают оперативно-следственные группы райотделов УМЧС и УМВД.
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