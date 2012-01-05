Как правильно закусывать

1. Не закусывайте много. А также жирной пищей, либо трудноусвояемой белковой пищей. К последней относятся мясо, колбаса, грибы, горох, фасоль, перловка, домашние гусь и утка. Тяжёлая закуска

2. Не закусывайте острым. Не рекомендуется острая пища, содержащая чеснок, хрен, лук, горчицу, перец, уксус — всё это замедляет окисление алкоголя.

3. Не закусывайте плохо совместимыми и условно съедобными продуктами. Например, такими плохо совместимыми продуктами следует считать мясную и крахмалистую пищу — мясо переваривается под действием фермента пепсина, активного в кислой среде, а крахмал обрабатывается амилазой, активной в щёлочной среде.

4. Осторожно с грибами. Отечественная традиция «махнуть под грибочки» тоже подходит не всем. С одной стороны, существует достаточное количество грибов, съедобность которых определяется индивидуальной нечувствительностью организма. К таким грибам относятся строчки, сморчки, красные мухоморы, свинушки, собранные в стареющем состоянии дождевики, некоторые подвиды сыроежек. Присутствие алкоголя в желудке и кишечнике создаёт экстрагирующий эффект, дополнительно выделяя ядовитые вещества из мякоти гриба, а также облегчает проникновение их через тканевые барьеры (увеличивает биодоступность). Например, содержащийся в мухоморах и свинушках мускарин в обычных условиях не проникает через гематоэнцефалический барьер и не оказывает галлюциногенного эффекта, но в присутствии этанола попадает в мозг и становится психотомиметиком. Можно получить красочные, но чаще устрашающие галлюцинации.

5. И ещё кое-что. Ещё алкоголь очень сильно повышает чувствительность к веществам, блокирующим натриевые каналы клеточных мембран. Одно из таких веществ — тетродотоксин — в небольших количествах содержится в знаменитой рыбе фугу. Если планируете заказать её в японском ресторане — имейте в виду, что запивать её алкоголем опасно: действие её на организм может измениться вплоть до смертельного.

Как и чем правильно закусывать

1. Закуска должна быть умеренной.

2. Правильная закуска должна содержать достаточное количество пищевых волокон и пектина. Рекомендуются овощи и фрукты, в особенности яблоки.

3. Хорошо закусывать пищей, содержащей много органических кислот цикла Кребса. Цикл Кребса — это центральное звено метаболизма, цикл химических преобразований, в котором организм получает энергию из пищи. Если закусывать пищей, содержащей кислоты, которые являются начальными продуктами реакции, то вы подстегнёте метаболизм, в том числе переработку алкоголя, ядовитых продуктов его распада, ядовитых примесей: «сивухи» и тех ароматных примесей, которые придают характерный вкус дистиллятам — виски, коньяку, текиле, бренди и тому подобным напиткам. Эти примеси сами по себе дают мощную нагрузку на печень. В этом смысле хорошо идёт мёд, сочные фрукты и ягоды, лимоны, виноградный, яблочный сок.

4. Также закуской можно поддержать активность печени. В закуске могут встречаться вещества — индукторы микросомальных ферментов. Например, кофеин и хинин. Хинин содержится в классических тониках (Schweppes, Evervess).

5. Закуской можно помочь организму избавиться от продуктов переработки алкоголя. Поэтому

хорошо, если на столе будут продукты, оказывающие мочегонный эффект: арбуз, кабачок, садовая земляника и клубника, одуванчик, зелёный чай.

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