В Луганске ребенок погиб между прутьями балконной решетки

12:32, 05 января 2012
Новости регионов
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В Луганске погибла маленькая девочка, застряв между прутьями балконной решетки.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Луганской облгосадминистрации Сергей ТОКАРЕНКО, несчастный случай произошел 4 января.

По его словам, девочка погибла от удушения при попытке выбраться на улицу через решетку балкона второго этажа.

Точный возраст ребенка С.ТОКАРЕНКО не назвал.

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