Николаевщина: в колодце теплосети задохнулись двое людей

В Первомайске Николаевской области в колодце теплосети двое бездомных задохнулись угарным газом от самодельной печи.

Об этом УНИАН сообщили в Первомайском городском отделе УМВД Украины в Николаевской области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Первомайского отделения милиции 3 января. На одной из улиц в колодце теплосети прохожие увидели двух мужчин без признаков жизни.

Для извлечения тел погибших привлекалось спасательное отделение пожарной части №17 Первомайского райотдела Управления МЧС Украины в Николаевской области. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа милиции.

Судебно-медицинский эксперт, прибывший на место, установил, что в колодце находятся тела лиц мужского пола примерно 35-45 лет без внешних признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти тела умерших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как выяснили правоохранители, двое местных мужчин-бездомных жили в этом колодце. Они обогревались при помощи самодельной печи, а крышку люка в это время закрывали, чтобы сохранить тепло. По предварительным данным, умершие задохнулись угарным газом.

По данному факту сотрудники Первомайского ГО УМВД проводят проверку.