Черниговщина: 8 районов очищены от непригодных химикатов
09:57, 05 января 2012Новости регионов
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Работы будут продолжены
В Черниговской области восемь районов из 22 полностью очищены от остатков непригодных для дальнейшего использования в сельском хозяйстве пестицидов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в течение прошлого года в регионе из учтенных 856 тонн было перезатарено и вывезено на переработку 768 тонн экологически опасных химикатов.
На проведение работ по их утилизации в 2011 году из областного фонда охраны окружающей природной среды были выделены 16,3 млн. грн.
В то же время в ходе проведения работ в регионе выявлено еще 166 тонн неучтенных остатков химических средств защиты растений. Работы по утилизации будут продолжены в 2012 году.
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