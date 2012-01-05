Черниговщина: 8 районов очищены от непригодных химикатов

В Черниговской области восемь районов из 22 полностью очищены от остатков непригодных для дальнейшего использования в сельском хозяйстве пестицидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в течение прошлого года в регионе из учтенных 856 тонн было перезатарено и вывезено на переработку 768 тонн экологически опасных химикатов.

На проведение работ по их утилизации в 2011 году из областного фонда охраны окружающей природной среды были выделены 16,3 млн. грн.

В то же время в ходе проведения работ в регионе выявлено еще 166 тонн неучтенных остатков химических средств защиты растений. Работы по утилизации будут продолжены в 2012 году.