В Мариуполе для "скорой" бензина осталось лишь на сутки

В Мариуполе Донецкой области у машин «скорой помощи» бензина осталось только на сутки, сообщает местный сайт Ilich.in.ua.

По словам врачей, проблема связана с началом внедрения реформы в системе здравоохранения, в результате которой с 1 января «скорая» вышла из состава городской больницы и стала отдельной структурой – Мариупольской станцией скорой медицинской помощи с областным подчинением.

«На так называемый переходный период реформы областное руководство, включая губернатора, заранее направило письма в города и районы с просьбой обеспечить финансирование «скорой» на протяжении января за счет средств местных бюджетов, однако деньги не выделяются», - говорят медики.

При этом они отмечают, что в управлении здравоохранения горсовета от помощи не отказываются, но деньги для финансирования якобы не проводит казначейство.

Издание подчеркивает, что получить комментарий у начальника городского управления здравоохранения пока невозможно, так как он в отъезде.

