Черниговщина: в прошлом году зафиксирован один случай кори

В Черниговской области в 2011 году зарегистрирован один случай заболевания корью.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной СЭС, за 11 месяцев 2011 года в регионе не регистрировались случаи заболевания корью, однако в конце декабря был зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай заболевания в Ичнянском районе, а также одно подозрение на эту инфекцию в г. Прилуки.

Также в конце декабря были подозрения на корь в Нежинском районе – 1 случай и 8 случаев в общеобразовательной школе с. Степные Хутора (Носовский район), которые не подтвердились. У детей была краснуха.

Как отметили в СЭС, все лица в свое время получили профилактические прививки против кори (по две дозы - вакцинацию, ревакцинацию) – но прививка не гарантирует, что человек больше не заболеет (вакцинация защищает 95-100% вакцинированных, а в случае возникновения заболевания оно протекает легко, смертность в 10 раз меньше, нежели у невакцинированных, а тяжелых осложнений - до 5 раз меньше).

В области осуществляется мониторинг эпидемической ситуации, разработано и направлено в районные и городские СЭС, лечебные учреждения алгоритм действий при выявлении больных с подозрением на корь, проводятся занятие со специалистами лечебной сети относительно эпидемиологии, клиники, правил обследования больных и профилактики заболеваний, в том числе иммунопрофилактики. Усилен контроль за полнотой и своевременностью иммунизации против кори.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области резко растет заболеваемость корью. По данным СЭС Львовской области, с 1 ноября по 22 декабря корью в области заболели 606 лиц, из них 307 детей, с начала года – 729 лиц, из них 376 детей.

С 1 декабря по 22 декабря корью в области заболели 507 людей, из них 246 детей. Из числа больных 373 человека находились в организованных коллективах. На стационарном лечении по состоянию на 23 декабря находился 171 человек, в частности 97 детей.

В области зарегистрировано уже 20 вспышек в организованных коллективах. Проводятся карантинные мероприятия.

Кроме того, в столице киевская СЭС обнаружила 14 случаев подозрения на заболевание корью с начала 2011 года.

При этом с 1 по 22 декабря было зарегистрировано 11 случаев подозрения на заболевание корью. По состоянию на 22 декабря в стационарах инфекционных больниц Киева находились четыре человека с подозрением на заболевание корью.

Одной из причин вспышки заболевания СЭС называет ввоз кори из Европы. Во Львовской области в середине декабря был также зафиксирован летальный исход вследствие заболевания корью – первый случай в регионе за последние 5 лет.